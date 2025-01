Com 18 inscritos, prefeitura de Caxias prorroga pela segunda vez prazo para ambulantes ocuparem Centro de Capacitação e Comércio

Prédio do Caxias Plaza Shopping vai receber os vendedores ambulantes. Porthus Junior / Agencia RBS

Pela segunda vez desde o lançamento do edital, a prefeitura de Caxias do Sul prorrogou o prazo para os vendedores ambulantes que atuam nas calçadas se cadastrarem para ocupar o Centro de Capacitação e Comércio. Inicialmente, o término do período para manifestação de interesse se encerrou em 12 de dezembro, mas foi adiado agora para 20 de janeiro.

De acordo com o diretor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), Rodrigo Lazzarotto, o novo adiamento se deve ao período de fim de ano: grande parte dos ambulantes que atuam em Caxias migraram temporiamente para outras cidades, principalmente no Litoral. A expectativa é que retornem nos próximos dias e possam finalizar a inscrição.

— É um período bastante delicado. Com o fim do ano, muitos deixam a cidade em busca de lugares com mais movimento, que represente mais vendas. Isso dificulta o processo. Para que possamos fazer a transferência da melhor forma possível, optamos por prorrogar o prazo, continuar conversando com as lideranças dos ambulantes, para avançarmos nesse projeto — explica.

Segundo Lazzarotto, até o momento, 18 ambulantes manifestaram interesse em ocupar o local. O número é baixo se comparado com a capacidade do espaço, que foi reduzido desde o lançamento do edital, em outubro. Inicialmente, seriam 86 bancas, mas o novo projeto prevê 77 espaços, sendo alguns maiores do que outros.

A prefeitura tem cadastrado, desde 2022, quando retirou os ambulantes da Avenida Júlio de Castilhos e migrou para as calçadas da Dr. Montaury e da Marechal Floriano, 90 vendedores ambulantes.

— É um número menor que está na cidade atualmente. Muitos foram embora de forma definitiva. Não trabalhamos mais pensando nesse número — explica.

Com o fim do prazo para inscrição, o sorteio para definição dos espaços está previsto para o dia 22 de janeiro, às 10h, mas pode ser adiado. De acordo com o edital de chamamento público, será sorteado o nome do empreendedor e na sequência o número da banca que ocupará.

O empreendimento será instalado no Caxias Plaza Shopping, que pode ser acessado tanto pela Avenida Júlio de Castilhos, quanto pela Rua Sinimbu. A estrutura vai concentrar, inicialmente, o trabalho dos vendedores ambulantes, além de oferecer cursos de capacitação gratuitos para microempreendedores. Não há um prazo para a ocupação do espaço.

Como vai funcionar

As 77 bancas corresponderão a 43% do espaço, que contará também com salas de palestras e capacitações gratuitas ofertadas pelo Capacita Caxias. A área locada pelo município tem dois pisos. No térreo ficará a área de comércio, enquanto que o piso superior terá os espaços de capacitação.