Consumidores devem estar atentos a preços e formas de pagamento para não se endividar. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As tradicionais promoções da largada do ano já tomam as vitrines físicas e virtuais do comércio. A temporada é de oportunidade para lojistas queimarem estoques e para os consumidores encontrarem produtos a descontos fartos. Em grandes marcas do varejo, as liquidações chegam a ofertar itens até 80% mais baratos.

A escolha pelos meses de janeiro e fevereiro para as promoções tem a ver com o calendário econômico. A estratégia permite aos lojistas garantirem vendas mais consistentes num período típico de menor consumo, marcado por férias e pagamento de impostos fixos, explica o presidente da Federação das Câmaras de Comércio e de Serviços do RS (FCCS-RS), Vitor Augusto Koch.

Além de girar o estoque, as liquidações ajudam a reforçar o caixa da loja.

— Os preços mais atrativos são uma forma de os lojistas animarem os consumidores a comprar. Nos dois primeiros meses do ano existe uma concorrência muito forte das férias e de outros compromissos financeiros típicos do período, como IPTU, IPVA e despesas escolares, o que compromete boa parte da renda das famílias — diz Koch.

Como se planejar

Para os consumidores, as promoções são uma oportunidade de renovar itens pagando mais barato. O momento das compras, no entanto, requer planejamento para não se endividar logo na largada do ano.

O primeiro passo para fazer boas compras é se certificar da veracidade dos descontos. A pesquisa antecipada sobre o valor dos produtos ajuda a não cair em promoções irreais. Sites de busca como Buscapé permitem fazer uma comparação temporal de preços.

Escolhidos os itens de interesse, é importante optar pelos que forem de maior necessidade no momento. A seleção ajuda a não fazer compras desnecessárias ou por impulso.

— Antes de sair comprando, é importante analisar o que realmente é necessário, fazer uma lista. Se realmente não há como fazer algum tipo de troca ou um aproveitamento. E pegar o que é essencial e necessário — alerta Wendy Haddad Carraro, educadora financeira e professora do curso de Ciências Contábeis da UFRGS.

Na hora de pagar, especialistas em planejamento recomendam o pagamento à vista, sem prolongar as compras em parcelas futuras. Em compras no crédito, é importante considerar a capacidade de assumir as prestações. Isso evita gastos em excesso e a inadimplência.

— Se tenho disponível o valor para fazer a compra e ainda ganho um desconto à vista, sempre vai valer mais a pena. Parcelado só vai ser melhor se não pagarmos juros por isso e se couber no orçamento dos outros meses — recomenda Wendy.

Outra maneira de evitar que as promoções pesem no bolso é delimitar um orçamento para as compras, sem comprometer todo o dinheiro disponível.

Manual das boas compras, em oito dicas:

Definir um orçamento fixo para gastar

Priorizar o que é necessário

Fazer pesquisa de preço

Evitar parcelamentos muito longos

Cuidar as compras por impulso

Planejar compras futuras

Revisar as finanças e saber o quanto pode gastar

Buscar fazer compras conscientes

Onde comprar

As liquidações estão nas vitrines físicas do comércio local e no e-commerce. Produtos como roupas e eletrônicos costumam ter o maior atrativo de preços.

Na Renner, os saldos oferecem até 70% em itens selecionados para compras no site ou no aplicativo. Também há frete grátis para compras acima de R$ 279,00. Calçados e produtos de beleza estão inclusos nas promoções. Nas lojas físicas, os itens remarcados também são um atrativo para os consumidores.

Para quem já pensa na volta às aulas, os produtos escolares estão com 40% de desconto na Amazon. O site ainda oferece descontos progressivos para compras a partir de cinco itens. As promoções na modalidade vão até 28 de fevereiro.

A liquidação de verão da Lojas Lebes tem ofertas com pagamentos em até 10 vezes sem juros, além de cupom de desconto para frete grátis. As promoções incluem produtos de refrigeração, como ventilador e ar-condicionado, e itens variados de móveis e eletrodomésticos.

No Magazine Luiza, o “Fim de semana Fantástico” tem produtos com 80% de desconto e frete grátis, a depender do CEP do consumidor. A gigante do varejo também dá vantagens para pagamentos no Pix. Os descontos são para lojas físicas e compras no site ou app. Em condições semelhantes, a “Liquidação Bombástica” da Lojas Colombo também anuncia itens 80% mais baratos entre eletros e itens para casa.

Móveis, eletrodomésticos e produtos de telefonia e tecnologia têm preços especiais até o dia 15 de janeiro no Pontofrio. A liquidação de verão permite parcelar os itens em até 30 vezes e dá descontos de até 40% em eletroportáteis.