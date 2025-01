Dólar reverte queda mais forte e fecha em R$ 6,10 por pressão externa

Após recuar a R$ 6,05, até havia certa expectativa de que o dólar pudesse, enfim, voltar a se aproximar da faixa dos R$ 6 nesta terça-feira (7). Mas nem mesmo declarações cautelosas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad , fizeram a cotação acelerar a queda, fechando em R$ 6,104, variação de 0,12% para baixo.

Dados dos Estados Unidos apresentados nesta terça-feira mostraram que a economia segue aquecida, valorizando o dólar frente às demais moedas . A percepção do mercado é de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) tende a manter o juro alto por mais tempo . Cortes ajudariam a atrair investidores para o Brasil por aumentar o abismo que já existe entre a taxa nacional e a americana.

À GloboNews, o ministro disse ao menos duas coisas que poderiam atenuar o mau humor dominante, admitindo "erro grave" ao misturar o anúncio do pacote de corte de gastos com a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e afirmando que é preciso "calibrar" a expansão do PIB, o que em tese, ajudaria a conter a inflação.