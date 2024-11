"O governo cometeu um erro crasso", diz especialista em contas públicas

Pesquisador associado da Fundação Getulio Vargas (FGV), Fabio Giambiagi é autor ou coautor de cerca de 30 livros sobre a economia brasileira. Há 35 anos, dedica-se aos temas de finanças públicas e já passou pelo governo, como assessor do Ministério de Planejamento. Em depoimento à coluna, ele detalha os motivos que deixaram perplexos especialistas em contas públicas - categoria da qual faz parte - e frustraram o mercado. Em tempo: não é "má vontade com o governo Lula". Giambiagi foi um ácido crítico do governo anterior.