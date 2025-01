Ex-zagueiro do Inter é anunciado pelo Coritiba

Defensor soma duas passagens pelo Inter: entre 2011 e 2013 e de 2018 a 2023. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Rodrigo Moledo é o novo reforço do Coritiba para a temporada de 2025. Aos 37 anos, o ex-zagueiro do Inter já está com o elenco do Coxa, que fará sua pré-temporada em Itu, no interior de São Paulo.

No ano passado, o atleta estava na Chapecoense, onde sofreu com lesão e conseguiu atuar em apenas três partidas. Ele foi anunciado pelo clube catarinense em julho, após o fim de sua suspensão pela Conmebol por doping. Em 2023, o zagueiro foi flagrado com a substância ostarina (anabolizante proibido pela Agência Mundial Antidoping por provocar ganho de massa muscular) no organismo, durante a vitória do Inter sobre o Metropolitanos pela fase de grupos da Libertadores daquele ano.

Rodrigo Moledo teve duas passagens pelo Inter: entre 2011 e 2013 e de 2018 a 2023. Nesses períodos, venceu três campeonatos gaúchos (2011, 2012 e 2013) e a Recopa Sul-Americana (2011). Ele começou na base do Bonsucesso-RJ e passou pelo União Rondonópolis-MT e por um time da Polônia antes de chegar ao Colorado. Ele ainda soma passagens pelo Metalist, da Ucrânia, e pelo Panathinaikos, da Grécia.

Além do defensor, o Curitiba anunciou o lateral-direito Rafinha (ex-São Paulo), o volante Geovane (ex-Novorizontino) e os atacantes Dellatorre (ex-Mirassol) e Caio Matheus (ex-São Paulo). O grande objetivo do clube nesta temporada é retornar à Série A do Brasileirão.