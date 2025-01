Torcida contra o real obriga Haddad a desmentir especulação

Depois de ser criticado por tirar férias no final do ano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou um segundo período previsto para os próximos dias e estreou a primeira segunda-feira de 2025 desmentindo uma especulação nascida de apostas nacionais contra o real .

Depois de uma reunião cedo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Haddad teve de negar intenção de aumentar a tributação das remessas de dólares ao Exterior . A adoção desse tipo de medida intervencionista e artificialista começou a ser especulado no auge da saída de recursos do país, em meados de dezembro, quando a cotação fechou em R$ 6,267 .

— Não existe discussão sobre mudar o regime cambial no Brasil e nem de aumentar imposto com esse objetivo.

O IOF incide sobre as remessas e há quem acredite que poderia moderar a saída porque encareceria o processo . Especialistas em câmbio, porém, ponderam que poderia ter impacto inverso – como alguns veem o efeito líquido do choque de juro .

— Tem um processo de acomodação natural. Houve um estresse no fim do ano passado no mundo todo e aqui também no Brasil.