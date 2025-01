No ano passado, desvalorização do real foi a sexta no mundo

Em 2024, o dólar se valorizou em relação a várias outras moedas. Nessa perspectiva, a depreciação do real foi a sexta maior, de 21,8% , seguida de perto pela do peso mexicano, que acumulou 18,5%.

As moedas que mais perderam valor são de países com problemas graves, de guerras a "derretimento", como no caso da Venezuela. Mas há um segundo grupo que perde muito, formado por países em que o mercado de câmbio é muito líquido, ou seja, capitais entram e saem com facilidade. Isso não quer dizer que também tenham problemas sérios a resolver, como no Brasil.