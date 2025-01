Reta final de 2024 realça pressões sobre Galípolo em mandato como presidente do Banco Central

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço

Novo comandante do BC assume em janeiro. Sergio LIMA / AFP

Os mais recentes indicadores econômicos, divulgados na reta final do ano, reforçam o tom de pressão que deve dominar o início do mandato de Gabriel Galípolo à frente do Banco Central (BC). Assumindo a cadeira da presidência oficialmente a partir desta quarta-feira (1º), Galípolo enfrenta de cara emprego ainda aquecido, câmbio desvalorizado, economia fechando o ano acima do esperado e mercado estressado.

Mesmo que contratações em alta e atividade aquecida passem a impressão geral de boas notícias, a união desses fatores pressiona os preços e embaraça a caçada pela meta de inflação por parte do BC.

Divulgado na segunda-feira (30), o último Relatório Focus do ano confirmou a aposta em atividade acima das projeções e juro e inflação persistentes ao longo do próximo ano, mesmo que com um asterisco (veja mais abaixo).

Na última sexta-feira, o IBGE apontou taxa de desemprego recuando para 6,1% — menor índice de desocupação registrado desde o início da série histórica, em 2012. No mesmo dia, dados do Novo Caged, que pega apenas postos com carteira assinada, informaram que o país chegou, em novembro, ao maior estoque de empregos da história: 47,74 milhões vínculos ativos.

Desafios

O avanço do emprego convive com dólar acumulando salto de 27% no ano e economia flertando com alta de 3,5% em 2024. Mercado de trabalho e atividade aquecidos aumentam o potencial de compra das famílias, que respinga em mais demanda e crescimento da inflação. Tudo isso em ambiente fiscal tenso.

— O grande desafio é trazer essa inflação para dentro da meta, depois continuar reduzindo e equilibrar o tripé, que conta com controle inflacionário, mercado de trabalho e atividade econômica. Então, o principal desafio vai ser esse. Além disso, tem a questão política — avalia o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini.