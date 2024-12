Desemprego cai a 6,1% no trimestre encerrado em novembro, o menor patamar da série histórica, diz IBGE

A taxa de desemprego no Brasil recuou para 6,1% no trimestre encerrado em novembro, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ).

Em termos absolutos, 6,8 milhões de pessoas estão sem trabalho no país, o menor número desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014. Esse total equivale a uma queda de 7% (510 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior e de 17,5% no ano. Além disso, 58,8% (103,9 milhões) da população em idade ativa no Brasil está empregada, o maior nível já registrado na série histórica. O índice representa um aumento de 1,4% em relação ao semestre anterior e 3,4% no ano.