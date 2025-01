Lula assina nomeação de Galípolo e diretores do Banco Central

Indicado pelo líder petista, Galípolo terá mandato de quatro anos a frente do Banco Central Instagram / Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira (30), os decretos de nomeação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central e dos novos diretores indicados à autoridade monetária, informou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência.

No Palácio da Alvorada, Lula se reuniu com Galípolo e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Lula também assinou o decreto que institui o novo valor do salário mínimo que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025. A secretária de comunicação federal não informou, porém, o valor do mínimo no ano que vem. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esteve no Alvorada mais cedo para a assinatura.