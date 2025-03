Cooperação para transformar desafios em oportunidades

Comunicação COPREL / Divulgação

Por: Jânio Vital Stefanello, presidente da Coprel

Concretizando importantes projetos, consolidando parcerias, firmando alianças estratégicas, ampliando nossa atuação e criando novas oportunidades de negócios, a Coprel tem registrado um crescimento contínuo, que se mantém mesmo nas condições desafiadoras da economia e das intempéries climáticas que o Rio Grande do Sul tem enfrentado, alternando períodos de secas severas com a enchente histórica do ano passado.

Em nossa Assembleia Geral Ordinária anual, realizada na primeira semana de março, nossos cooperantes tiveram à disposição mais de R$ 34 milhões em sobras do exercício de 2024, que foram destinados aos programas sociais em benefício dos cooperantes e fundos de investimentos para redes de energia e projetos de geração limpa e renovável. Fechamos o balanço do último ano totalizando mais de R$ 188 milhões em investimentos. Temos o desafio de nos preparar com muita resiliência para o futuro. De forma cooperativa, criamos bases sólidas para o desenvolvimento sustentável e entregamos resultados para nossos cooperantes e para as comunidades onde estamos presentes.

Na distribuição de energia, além dos investimentos em energia trifásica, modernização das redes com troca de postes, equipamentos e automação, fortalecemos nossa participação nos programas sociais que são um dos grandes diferenciais de nossa atuação como cooperativa. Com o programa Mais Energia, auxiliamos financeiramente no custeio de projetos de aumento de carga para atividades agropecuárias nas propriedades rurais. Já com o programa Energia Forte no Campo, em parceria com o governo estadual e prefeituras, conseguimos reduzir consideravelmente a contrapartida dos cooperantes nos custos de transformação de redes para trifásicas.

A união de esforços com o poder público também se consolidou de forma especial nos projetos de ampliação das redes de internet no meio rural. Em conjunto com diversas prefeituras da área de atuação da Coprel e também com apoio de entidades como sindicatos e cooperativas, já estamos com o acesso universalizado em vários municípios. Também investimos em aquisições e alianças estratégicas com provedores regionais, pois aumentando a escala de nossas atividades damos sustentabilidade aos projetos de implantação de fibra ótica no meio rural, oferecendo, além da energia, conexão de qualidade a todos os cooperantes da Coprel.

Para a realização de nossos programas sociais, os investimentos da Coprel Geração e Desenvolvimento são fundamentais. Seguimos implementando projetos de geração limpa e renovável, como a PCH Tio Hugo, que está em operação comercial há mais de um ano, e começamos as obras da PCH Santo Antônio. Estes empreendimentos garantem a continuidade de nossos programas sociais a partir da receita gerada.

E para que a Coprel esteja presente na vida de cada cooperante e das comunidades onde a cooperativa está inserida, é fundamental inovar e se adaptar às novas demandas e modelos do mercado de energia. Na Comercialização, mantemos os valores fundamentais do atendimento da Coprel para a consultoria no Mercado Livre de Energia. Em 2024, tivemos um marco importante que foi a abertura deste mercado para todos os consumidores de média tensão, o que impulsionou o crescimento deste setor. Seguimos preparados para todos os novos movimentos deste mercado.