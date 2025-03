Conheça a ZIIN, a plataforma de investimentos da Unicred

ZIIN permite investir em produtos como ações e fundos imobiliários. Unicred Premium / Divulgação

Em dezembro de 2024, os investimentos dos brasileiros somaram R$ 7,3 trilhões. O dado divulgado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) revela um crescimento de 12,6% em relação ao ano anterior.

Para o assessor de investimentos da Unicred, Rafael Hammes, o aumento é resultado de um conjunto de fatores. Entre eles, destacam-se a facilidade em acessar conteúdos informativos sobre o assunto e a praticidade oferecida por plataformas que permitem investir de forma descomplicada.

De olho nesse cenário, a Unicred lançou a ZIIN. Trata-se de uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) ideal para quem deseja começar a investir ou diversificar a carteira. Na entrevista abaixo, Hammes comenta a respeito dos produtos disponíveis e das vantagens da plataforma.

O que diferencia a ZIIN de outras plataformas de investimento disponíveis no mercado financeiro?

O nosso diferencial é o relacionamento com o cooperado. Além disso, os interesses andam juntos em um mesmo objetivo. Não vamos ofertar ou negociar produtos que vão contra o perfil ou a aceitação de risco dos nossos cooperados. Estamos sempre abertos para fornecer uma consultoria de investimentos com o objetivo de identificar o que é melhor para cada pessoa, considerando seus objetivos e alinhando expectativas.

Quais são os principais produtos oferecidos na ZIIN?

Os principais são fundos de investimento – com ativos tanto no Brasil como no exterior –, ações, fundos imobiliários, ETFs e títulos públicos. São muitas as opções para diversificar a carteira dos cooperados.

Como a parceria entre a Unicred e o BTG fortalece a oferta de produtos financeiros dentro do sistema cooperativo?

Hoje, o BTG é o maior banco de investimentos da América Latina. Isso só fortalece a qualidade dos produtos e a funcionalidade da nossa plataforma. Trata-se de uma parceria muito forte e que já ocorre há tempos, pois já tínhamos algumas opções em fundos de investimentos através do BTG. Agora, abrimos ainda mais o leque, com novas possibilidades aos cooperados por meio de produtos de renda variável e fixa. Tudo isso aliado à consultoria oferecida pela Unicred.

Quais são as principais vantagens para os cooperados ao acessarem produtos como ações e fundos imobiliários por meio da ZIIN?

A principal vantagem, além da diversificação, é que o nosso cooperado é dono do negócio. Sempre ressaltamos que ele é, de fato, um sócio da cooperativa e que todos os resultados são compartilhados. Por isso, ao centralizar também seus investimentos com a Unicred, além de garantir o atendimento e a consultoria que já possui hoje, o cooperado sabe que todo o resultado que a ZIIN gerar para a Unicred será compartilhado com ele. Costumamos dizer que o cooperado não deixa "dinheiro na mesa", pois ele volta "para dentro de casa" e cria um ciclo no qual, quanto maior for o relacionamento como a Unicred, maior será o retorno compartilhado.

De que forma a tecnologia empregada na plataforma contribui para uma experiência mais ágil e segura para os investidores?

Toda a tecnologia vem do maior banco de investimentos da América Latina. Isso significa que já estamos bem à frente. A parceria com o BTG permite que a nossa plataforma ofereça facilidade, agilidade e praticidade ao cooperado no dia a dia, principalmente nos momentos de buscar produtos e visualizar investimentos da melhor forma possível.

Como a ZIIN pode impactar a diversificação dos investimentos dos cooperados e a construção de patrimônio financeiro a longo prazo?

Agora, há mais opções para a diversificação, que é o pilar dos investimentos. Isso vale tanto para o cooperado que aceita mais riscos como para os de perfil conservador, que podem diversificar até mesmo dentro da renda fixa. Diversificação alinhada com nossa consultoria gera um potencial de retorno ainda maior para nosso cooperado no longo prazo.

