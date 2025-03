Em 1894, a capital dos gaúchos recebeu imigrantes italianos, que chegaram de Trento, Mântua e Cremona e se instalaram no bairro da zona sul, na época batizado de Vila Nova d’Italia. Como toda colonização, à medida que as famílias habitavam os locais, iniciavam o plantio. E em Porto Alegre não foi diferente. Ameixeiras, pessegueiros, pereiras e, principalmente, videiras surgiram, afinal, italiano não fica sem vinho.

A partir disso, em 1913, Vila Nova foi sede da primeira festa da uva do Estado, com festividades e exposição de frutas. Não à toa, o bairro rural é conhecido pela produção frutífera, atualmente, com destaque para pêssego e ameixa.

– As colinas da Vila Nova lembram a paisagem de Garibaldi e mantinha meu espírito de garoto, que ajudava meus avós a produzir vinho e a cultivar a memória dos aromas da cantina – afirma o proprietário da Villa Bari, Luiz Alberto Barichello, sobre o motivo de implantar um vinhedo na Capital.

A vinícola da Vila Nova tem mais de cinco hectares, com as variedades Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, sendo produzidas nas colinas graníticas do bairro italiano. Ainda, segundo Barichello, o toque mineral do terreno e as árvores silvestres que circundam a Villa Bari fazem toda a diferença nos vinhos e influenciam no apassimento, técnica dos vinhos Amarone italianos, utilizada pela Villa Bari desde 2002.

Bairro Vila Nova, na zona sul de Porto Alegre Divulgação / Divulgação

Vinícolas urbanas

Porto Alegre é a maior capital com vinícolas urbanas do Brasil. De acordo com Eduardo Gastaldo, da Ruiz Gastaldo Vinícola Urbana, o conceito surgiu na década de 1980, na Califórnia, onde a vinícola fica no miolo urbano, trazendo as uvas da zona rural. O desejo de produzir vinho, sem necessariamente ter o vinhedo, transforma os apaixonados pela bebida em vinhateiros e possibilita a criação de bons rótulos surgidos da Capital.

A Capital conta com cinco vinícolas urbanas: Ruiz Gastaldo, como pioneira, Adolfo Lona, Cantina Mincarone, Cave Poseidon e Monte Vinhos de Autor. E cada uma apresenta um estilo de vinho, uma história e um jeito de fazer diferentes. Para Eduardo, isso garante uma boa diversidade de vinhos para ser apreciada na mesma cidade.

Ruiz Gastaldo é considerada a pioneira no conceito de vinícolas urbanas no Brasil Mateus Bruxel / Agencia RBS