ChocoPáscoa Gramado: confira programação para toda a família

Se você, assim como nós do Destemperados, é do time que não vive sem chocolate, pode começar a contar os dias: Gramado está prestes a te levar a uma verdadeira viagem gastronômica na ChocoPáscoa. De 28 de março a 21 de abril de 2025, a capital nacional do Chocolate Artesanal vai oferecer uma programação imperdível, com 25 dias de muita festa, sabor e, claro, muito chocolate.

Muitas gostosuras de chocolate Cleiton Thiele

A programação é totalmente gratuita, e a festa tem tudo para agradar a família toda, até porque quem ama um bom chocolate vai se sentir em casa. Oficinas, desfiles, talk shows e exposições de confeitaria, tudo regado a muito chocolate, estão entre as atrações. E o melhor: um espaço kids, para que a criançada também possa se jogar nas delícias e aprender um pouco mais sobre a arte da confeitaria, estará à disposição.

Não dá pra resistir Cleiton Thiele

E se você acha que acabou por aí, está enganado! Durante o evento, você vai poder explorar diversos cantinhos da cidade com o aroma de chocolate no ar, com muitas lojas e pontos de venda de iguarias exclusivas, feitas artesanalmente. O famoso chocolate de Gramado estará em cada esquina, em formas e sabores para todos os gostos.

Para todo mundo

A diversão é certa em todos os dias por lá Cleiton Thiele

Apesar do cheirinho por toda cidade, a ChocoPáscoa Gramado não é só para os amantes do chocolate, mas para toda a família. Além das atrações da Rua Coberta, que receberá a Mara Cakes Fair (com talk shows, desfiles, oficinas, espaço kids e exposições de confeitaria), na Praça das Etnias, a Vila de Páscoa e a Casa do Pascoalino contará com atrações culturais e atividades para todas as idades. Já a Parada de Páscoa ocorrerá aos finais de semana na Avenida Central e vai encantar quem passar por lá, com carros alegóricos e muita música.

Essa edição do nosso evento de Páscoa é especial: são 10 anos de muita festa! A criação da marca ChocoPáscoa Gramado é a celebração para um mês inteiro de atividades, atrações, decoração especial e muito chocolate. Esperamos todos de braços abertos para estes dias encantadores na cidade ROSA HELENA VOLK, PRESIDENTE DA GRAMADOTUR

A cidade toda decorada para esperar você e sua família Cleiton Thiele

Serão mais de 25 dias de programação no coração da Páscoa no Brasil, com diversas oportunidades de provar chocolates artesanais de qualidade, se divertir com a família e descobrir Gramado como um destino incrível para conhecer.