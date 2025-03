Capincho recebe chef Julio Martín Baez do premiado restaurante Julia

Destaque na gastronomia de Porto Alegre, o Capincho Restaurante, do chef Marcelo Schambeck, recebe o chef Julio Martín Baez, à frente do premiado restaurante argentino Julia, nesta quinta-feira, 27, às 19 horas. A casa de Buenos Aires, além da citação com distinção no Michelin Argentina, ocupa o 37º lugar no ranking dos 50 Best Restaurants da América Latina 2024.