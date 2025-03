Claude Troisgros celebra 45 anos no Brasil com novidades

Quando Claude Troisgros chegou ao Brasil, em 1979, a sua ideia era ficar apenas dois anos no comando da cozinha do chef Gaston Lenôtre e, depois, voltar à França. Só que ele nunca voltou e, neste mês, completa 45 anos no país. Sorte a nossa, pois ajudou a elevar a gastronomia ao patamar que se encontra atualmente, valorizando sempre os insumos nacionais.

Durante este período, o chef teve um restaurante, que se tornou um marco em sua trajetória, o Olympe. E como parte das comemorações do seu “Dia do Fico”, o seu atual restaurante, o Chez Claude Rio, está servindo pratos do Olympe, que ficam no menu até o fim de março. “Me encantei pelo Brasil, por suas belezas naturais, a variedade de ingredientes que eu não conhecia e passei a usar na minha cozinha. Meu pai uma vez me disse que nasci no país errado. Me sinto e sou brasileiro”, conta orgulhoso.

Cardápio especial

Para a ocasião, o chef resgatou famosas receitas como Vieiras com palmito, vinagrete Dijon e doce de leite (R$ 84); Ostras com vinagrete de tucupi e caviar de tapioca (R$ 64); Thon Thon, um tartare de atum, pepino, tempura, missô, gengibre, limão e wasabi (R$ 68); Vermelho crocante com berinjela ao mel (R$ 128); e Codorna recheada com farofa de ervas, confit de acelga e molho de uva (R$ 126). “Os clientes sempre me abordaram pedindo para resgatar os pratos do Olympe. Acho que este é o momento ideal para relembrar alguns deles que foram emblemáticos”, explica.

Novo espaço

Inquieto, Claude prepara mais novidades. O projeto Mesa do Lado, que fica em um espaço ao lado do Chez Claude — e tem conteúdo aqui no Destemperados —, encerrará no fim deste mês. Em junho, abrirá no lugar o Madame Olympe. A nova casa servirá um menu degustação de sete pratos, em uma proposta moderna e sofisticada. Terá, ainda, opção de menu vegetariano de quatro pratos. A cozinha valorizará muito o produto fresco brasileiro e de alta qualidade.

“O Mesa do Lado foi um sucesso nos últimos dois anos e meio. A ideia do projeto, de ser uma experiência sensorial, mudou a minha maneira de agir e pensar sobre a gastronomia. E agora vem o Madame Olympe, que não é um resgate do antigo Olympe. Digo que é aquele restaurante em uma versão atual. E quem comandará a cozinha será a chef Jessica Trindade, que está comigo há 20 anos”, revela Claude.

E a nova casa promete surpresas, literalmente. O cliente entrará pela cozinha e não perceberá que há um fogão invisível nela. Estará disfarçado de bancada. O equipamento é alemão e trabalha por meio de uma placa de indução que gera campos magnéticos e aquece o fundo da panela. Elegante, a decoração será composta por mesas e cadeiras criadas por designers brasileiros, assim como os lustres, que serão do artista carioca Thomaz Velho.

Chez Claude