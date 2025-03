Como enóloga e colunista do Destemperados, tenho grandes oportunidades, desde conhecer lançamentos de produtos em primeira mão, até encontrar o enólogo do vinho do ano pela Wine Spectator, Enrique Tirado, e conhecer o tão reconhecido Don Melchor Safra 2021. A revista norte-americana, especializada em vinhos e consolidada como a mais importante e influente do setor, entrega prêmios para restaurantes pelas cartas de vinhos e faz o ranking dos cem melhores vinhos do mundo anualmente.

Neste ano, foram mais de 10,5 mil vinhos avaliados, em que o icônico Don Melchor safra 2021 alcançou a primeira posição, deixando os vinhos do velho mundo para trás. Esse ensaio já estava sendo realizado, afinal, nos últimos anos ficou dez vezes entre os cem melhores, quatro vezes entre os dez melhores e agora, com a safra de 2021, como o melhor.

Enrique Tirado, enólogo e CEO da Viña Don Melchor, comenta que sempre saiu de casa com o objetivo de elaborar o melhor vinho. A filosofia da Concha y Toro é fazer o melhor vinho para cada linha e Enrique seguiu à risca a cartilha da maior vinícola do Chile.

O vinhedo

A safra de 2021 foi a 35ª da Viña Don Melchor, um legado em busca do melhor vinho. Os 125 hectares de vinhedo de Cabernet sauvignon foram comprados em 1968 e a primeira safra aconteceu em 1989. Tempo para entender o terroir de Puente Alto, ao norte do rio Maipo, aos pés da cordilheira dos Andes, que apresenta solo andino, pedregoso, aluvial e pobre em nutrientes, clima moderado e com amplitude térmica importante para a maturação da uva.

À frente da marca de luxo desde 1995, Enrique está há trinta anos buscando melhorias, inclusão de novas castas Merlot, cabernet Franc e Petit Verdot e, principalmente, observando o vinhedo. Os 125 hectares da viña Don Melchor são divididos em 151 parcelas, micro lotes, separados por característica de solo, época de maturação, perfil aromático e sensorial. Ou seja, o vinhedo é todo catalogado com datas de colheita diferentes, vinificação independente para, no fim, a magia do enólogo acontecer, resultando na assemblagem perfeita.

O processo

As uvas são colhidas manualmente em caixas de 10kg e ao chegarem na vinícola passam por uma seleção de cachos e de bagas. Se utiliza apenas as frutas que estão perfeitas para a vinificação. A fermentação (transformar o açúcar da fruta em álcool) acontece durante vinte dias, lenta e extraindo os polifenois. E, posteriormente, na descoberta (quando se separa o líquido da casa), acontece uma nova seleção, separando o vinho que passou pela prensa daquele que não passou.

No final da vindima, chega a ter mais de 220 micro lotes de vinificação para degustar, anotar as características e elaborar a assemblagem. Chegar no percentual certo é um trabalho meticuloso e que envolve atenção aos detalhes para desenvolver o melhor vinho.

Com o corte definido, o vinho matura por 15 meses em barrica de carvalho francês, e, posteriormente, estagia mais um ano em garrafa. Por isso que a safra de 2021 foi escolhida como a melhor de 2024.

O cuidado e o futuro

Mas, o cuidado não para por aí. Em virtude das mudanças climáticas, Enrique explicou que fizeram um vinhedo solar para testar novos espaçamentos entre plantas, a fim de melhorar a ventilação, o controle de temperatura e de pluviosidade diários. Contudo, seguem o estudo com cabernet sauvignon, plantio em pé franco (onde não se utiliza enxertia) e, principalmente, seleção massal, em que se maneja com mais de um clone da variedade da uva. Deste experimento já estão sendo tomadas decisões para a manutenção e o manejo dos vinhedos antigos, sempre preservando as parcelas e sendo guardiões do terroir de origem.

E que sigam assim! Afinal, ser escolhido entre mais de 10 mil vinhos diz muito sobre o cuidado com os vinhedos e com o futuro.

A degustação

A expressão do vinho na taça entrega a tradição da Viña Don Melchor, a maturação de 35 safras, sempre buscando melhorias. As parcelas vão abrindo em aromas, no seu tempo, assim como a colheita. É um vinho que precisa de tempo para apreciar, porque vai se mostrando e encantando em cada taça.

Vinho potente, em todos os sentidos, com aromas que vão desde frutas frescas a maduras, passando pelas flores e com a madeira aparecendo sutilmente. Cada taça tem aroma diferente. Em boca, elegante, estruturado, com bastante presença de tanino, maduro. É um vinho que convida, que faz prestar atenção no que se está degustando. É o vinho do ano de 2024! Aproveitem!

O mercado e o desafio

A produção exclusiva chega em mais de 70 países. E no Brasil já chegou, pois é um mercado estratégico para a marca. O Don Melchor agradou os brasileiros que ficam esperando a próxima safra.