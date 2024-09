Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a presidência do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo é, atualmente, diretor de Política Monetária do BC, cargo que ocupa desde julho de 2023. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (28).