Trump gera expectativa de tarifas menos desastrosas, mas como confiar?

No último início de semana antes da ameaçada aplicação de "tarifas recíprocas" por Donald Trump, o mercado experimenta, aqui e lá fora, um certo alívio, depois do estresse que marcou o final da semana passada .

Em fevereiro, o presidente dos Estados Unidos havia afirmado que imporia tarifas de 25% inclusive sobre sobre veículos, semicondutores (chips) e até produtos farmacêuticos. Depois, concordou em adiar as que seriam aplicadas em carros, por pressão das três maiores montadoras dos EUA.

Entre sábado e esta segunda-feira (24), os jornais americanos trouxeram informações cruciais: conforme The Wall Street Journal, é pouco provável que as tarifas de setores específicos sejam anunciadas em 2 de abril , como previsto. E segundo a Bloomberg News, alguns segmentos serão poupados dessa pesada alíquota .

Nesta segunda-feira (24), o Wall Street Journal, mais conhecida publicação especializada em economia dos EUA, afirma que carros e chips serão excluídos das "tarifas recíprocas" (confira aqui ). A publicação, a essa altura é bom lembrar, é parte do grupo de Rupert Murdoch, que apoiou publicamente a candidatura de Trump.

Além disso, um funcionário do governo americano cujo nome não foi revelado afirmou ao WSJ que a situação ainda "é fluida" (ou seja, não consolidada), o que significaria que não há decisão final tomada nem sobre o anúncio previsto para o dia 2 , aplicado pelo presidente republicano de "Dia da Liberação".

Por isso, enquanto lá fora o mercado festeja o alívio do dia , no setor produtivo a cautela ainda predomina, já que não se pode adivinhar se os sinais são firmes, e mesmo que sejam, se Trump manterá a mesma posição em oito dias.

No Brasil, o dólar teve muitas oscilações e segue em alta, na contramão do mercado internacional, devido a declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em um evento na manhã desta segunda-feira (24), afirmou que o arcabouço fiscal tem "arquitetura confortável", mas não descartaria adaptações.