Dólar tem alta mais firme com inquietação sobre tarifas de Trump

Depois de virar o sinal depois de sete sessões em queda na véspera, o dólar teve alta mais firme nesta sexta-feira (21). Ao longo do dia, chegou a subir acima de 1%, mas no final da tarde moderou o nervosismo e fechou com alta de 0,72%, para R$ 5,717. Deixou para trás, mais uma vez, o patamar de R$ 5,69.