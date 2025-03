Marcas de Quem Decide reconhece empresas mais lembradas no RS

Entrega das premiações foi no Teatro Fiergs, em Porto Alegre. Tânia Meinerz / Divulgação

Foram conhecidos nesta segunda-feira (24) os vencedores da 27ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide. A premiação, já tradicional no calendário empresarial gaúcho, destaca as companhias mais lembradas e preferidas no Rio Grande do Sul. Os nomes foram revelados em evento no Teatro Fiergs, na zona norte de Porto Alegre.

Neste ano, foram destacadas 79 categorias de diversos setores econômicos. Cinco delas, estreantes: Loja de Produtos Pet, Marca de Calçados, Ração para Pets, Shopping e Marca Símbolo da Retomada Econômica.

A mais aguardada das distinções, a Grande Marca Gaúcha do Ano ficou com a Gerdau no quesito mais lembrada e com a Tramontina no quesito preferência. Ambas dividiram o topo do ranking nas duas diferenciações. A Marcopolo ocupou a terceira colocação. Randoncorp e Banrisul aparecem na sequência entre as marcas mais lembradas e preferidas, revezando posições entre essas duas divisões.

Leia Mais Rádio Gaúcha completa 10 anos como líder de audiência na Grande Porto Alegre

O Grupo RBS ficou entre as cinco marcas mais lembradas na categoria Marca Símbolo da Retomada Econômica, que foi incluída este ano. Também apareceram na categoria Gerdau, Banrisul, Havan e Governo do Estado. A RBS também figurou na lista da categoria Grande Marca Gaúcha do Ano, tanto na lembrança quanto na preferência.

O Marcas de Quem Decide é realizado anualmente pelo Jornal do Comércio desde 1999. Em 2025, a pesquisa ouviu 400 entrevistas em 47 cidades gaúchas com participação igual ou superior a 0,5% no PIB Estado, utilizando um questionário com 172 perguntas abertas. A pesquisa é realizada em parceria com o Instituto Pesquisas de Opinião (IPO).