Aneel anuncia que mês de abril terá bandeira tarifária verde

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (28) a bandeira tarifária verde para o mês de abril , sem custo adicional na tarifa de energia . O órgão regulador aponta que apesar da transição do período chuvoso para o seco, a geração de usinas hidroelétricas continua em níveis estáveis.

Quinto mês consecutivo

Em abril, será o quinto mês consecutivo com a bandeira verde acionada. Com a seca histórica no segundo semestre de 2024, a Aneel havia passado para a bandeira tarifária vermelha a partir de 1º em setembro — pela primeira vez em mais de três anos.