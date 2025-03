Governo federal publica decreto para evitar aumento de 6% nas contas de luz

O governo federal publicou nesta quarta-feira (5) um decreto para evitar que os consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste paguem um aumento de 6% na conta de luz. A medida se deve a um rombo de US$ 121 milhões na operação da Usina de Itaipu no ano passado.

A medida prevê o uso de um fundo formado com recursos da própria usina para cobrir o déficit , evitando o repasse do custo para os consumidores, conforme o portal g1 .

Entenda o rombo

No ano passado, após negociações, os países chegaram a um acordo com tarifas diferentes: o custo para o Paraguai seria maior e o do Brasil menor , a fim de reduzir o impacto nas contas de luz dos brasileiros. A tarifa de Itaipu, que reflete o custo de aquisição da energia da usina, é definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) com base nesse acordo.

Em julho, os dois países acordaram manter a tarifa brasileira em US$ 16,71 por kW/mês, enquanto a tarifa paraguaia foi elevada para US$ 19,28 kW/mês. Esses valores valerão até 2026. A diferença entre as tarifas será coberta por um aporte de Itaipu, o que significa que o Brasil abrirá mão de US$ 300 milhões por ano para manter as tarifas mais baixas no lado brasileiro.