Rádio Gaúcha completa 10 anos como líder de audiência na Grande Porto Alegre

A Rádio Gaúcha completou 10 anos consecutivos como líder de audiência na Grande Porto Alegre. A partir de resultados da pesquisa do Kantar IBOPE Media divulgada na segunda-feira (10), a conquista reflete o compromisso da emissora em ser referência em jornalismo e esporte, com a tradição, a emoção e a confiabilidade que o público conhece.

Há 98 anos, completados no último mês, a Gaúcha faz parte da rotina dos gaúchos desde o amanhecer até a madrugada. Com transmissões 24 horas, sete dias da semana, informa o público sobre as principais notícias com uma time de comunicadores reconhecidos pelo público.

Além da conexão com a audiência, a rádio é consagrada por suas amplas coberturas. Nesses 10 anos de liderança, acompanhou quatro eleições no Brasil, eleições presidenciais dos Estados Unidos, atentados e guerras direto do local dos conflitos, assim como a morte da rainha Elizabeth, uma Copa do Mundo Feminina, duas Copas do Mundo e três Olimpíadas, além de cobrir fatos históricos como a pandemia de covid-19. Na enchente que atingiu o Estado em maio de 2024, ficou ao vivo no ar e em imagens pelo YouTube de GZH 24 horas por 21 dias.

No levantamento mais recente, que abrange os meses de dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, a Gaúcha registrou média de 56,5 mil pessoas por minuto e alcançou cerca de 1 milhão de ouvintes somente na Grande Porto Alegre.

— Contando com credibilidade, excelência e uma identidade única consolidada ao longo de sua história, a Rádio Gaúcha é uma referência em jornalismo e esporte não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. A partir do talento e do comprometimento dos seus profissionais, a rádio leva diariamente informação, análise, serviço, impactando positivamente a vida dos gaúchos — destaca a diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS, Marta Gleich.

Nos últimos anos, a Gaúcha ampliou ainda mais sua presença no digital, com investimento na modernização de seus parques tecnológicos. Desde 2022, a rádio oferece ao público a versão digital da Jornada Esportiva, formato em que jogos ao vivo, assim como reportagens e análises antes e após as partidas, podem ser acompanhados em imagem no canal do YouTube de GZH.

Hoje, a rádio exibe 14 atrações on air em imagem, além de contar com três programas nativos digitais: Bate-Bola, Segue o Fio e Sem Filtro, do esporte.

— A capacidade da Gaúcha de se adaptar às mudanças tecnológicas e de consumo, como a expansão para o digital, é reflexo do compromisso que temos com a inovação e a informação. Esta conquista mostra que estamos no caminho certo e com olhar atento ao futuro para seguirmos fazendo mais e melhor — ressalta Claudio Toigo, CEO do Grupo RBS.

O público pode acompanhar a rádio sintonizando na frequência FM 93.7 em Porto Alegre, FM 105.7 na região de Santa Maria, FM 102.7 na região de Caxias do Sul, e FM 102.1 na região sul do Estado. A Gaúcha também está no site gzh.com.br, no app de GZH, disponível para iOS e Android, e no YouTube, pelo canal de GZH.