Construção da usina de etanol já mudou o cenário às margens da BR-285 em Passo Fundo: veja o avanço da obra

Em pouco mais de seis meses, a obra da usina de etanol da Be8 já deu uma nova cara aos 80 hectares localizados às margens da BR-285 , em Passo Fundo , no norte gaúcho.

Um time-lapse produzido pela fabricante de biocombustíveis (assista acima) mostra o avanço da construção, que entrou na segunda fase na última sexta-feira (21). Se antes o trabalho consistia em terraplanar o terreno, agora o foco é erguer a estrutura da fábrica que será a primeira de etanol de grande porte do Rio Grande do Sul e a pioneira de glúten vital do Brasil.