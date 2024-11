Componente essencial no mercado de panificação, massas e novos segmentos de nutrição animal, o glúten vital é uma proteína extraída do trigo. No Brasil, a demanda pelo produto resulta na sua importação total já que não há produção nacional. Em 2023, foram importadas 21 mil toneladas do produto para o país. Seria possível contornar o cenário e impulsionar a produção própria do alimento, aliado ainda às práticas sustentáveis?