Confira a programação de Páscoa em Gramado deste fim de semana

As ruas da cidade já estão decoradas e coloridas para esperar os visitantes que vêm dos quatro cantos do Brasil e até mesmo de fora do país. Para isso, a programação conta com atrações na Rua Coberta, que recebe as atividades da Mara Cakes Fair e o Espaço Kids, e na Praça das Etnias, onde está montada a Vila de Páscoa e a casa do coelho Pascoalino. Também estão previstas oficinas de gastronomia e procissões religiosas ao ar livre.