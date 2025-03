Museu da Indústria e agregador de soluções: quais os planos para o novo hub de inovação de Panambi

Em 2024, representantes do Instituto Agregar se reuniram com membros do Instituto Aliança, de Passo Fundo, para buscar referências à construção do espaço próprio.

Ao todo serão quatro andares, sendo o primeiro um Museu da Indústria e os demais destinados para salas de empresas, espaços coletivos e de eventos. As inspirações são os institutos Aliança (Passo Fundo) , Caldeira (Porto Alegre) e Hélice (Caxias do Sul).

A estrutura será construída do zero — uma mudança nos planos depois da enchente do ano passado. O projeto inicial previa a instalação em uma antiga fábrica da agrícola Kepler Weber, mas o local está em área com alto risco de alagamento, o que fez com que os planos fossem alterados.