Com um investimento superior a R$ 10 milhões, o Hub Aliança do Instituto Aliança Empresarial foi inaugurado nesta terça-feira (12) em Passo Fundo, no norte do Estado. O antigo moinho da década de 1930 foi totalmente revitalizado para receber a "casa da inovação do norte gaúcho". O espaço conta com nove empresas investidoras e 17 residentes.