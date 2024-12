Procura por presentes na véspera de Natal intensifica movimento no centro de Passo Fundo

Demanda aumenta próximo a data Eduarda Costa / Agencia RBS

Eram raras as pessoas que circulavam pelo centro de Passo Fundo sem segurar ao menos uma sacola de presentes na tarde desta terça-feira (24). O movimento é tradicional na véspera do Natal e o comércio deve se manter aberto até as 18h para dar conta da demanda.

Apesar das lojas estarem com horário especial desde o início do mês, sempre há aumento do movimento perto do feriado.

Leia Mais Como ficam os horários de comércio e serviços no Natal e Ano Novo em Passo Fundo

A gerente de uma loja de roupas infantis, Luana Arias de Azevedo, avalia que grande parte do público preferiu comprar os presentes dos pequenos somente nesta semana:

— Sempre temos uma melhora das vendas nos últimos dias, só o pessoal que vai viajar que compra antes. Notamos que não é um momento de grandes presentes, mas as "lembrançinhas" também movimentam nossas vendas.

Quem deixou pra última hora

Entre o público que foi as compras na Avenida Brasil, a operadora de caixa Caroline Gregório foi garantir o presente das crianças da família. Com horários apertados durante a semana, ela só teve a folga do dia 24 para ir às compras:

— Neste Natal daremos roupinhas para um nenê que vai nascer na nossa família e outros sobrinhos do meu marido. Fomos deixando pra última hora, mas não vamos deixar de levar.

Empresário Fernando de Aquino dos Santos garantiu o presente do pai Eduarda Costa / Agencia RBS

Também seguindo uma tradição natalina na família, o empresário Fernando de Aquino dos Santos garantiu nesta terça o presente do pai:

— Sempre dou um lembrancinha para meus pais e afilhados. Na correria da rotina eu deixei de comprar e só faltava o presente do pai para completar a lista.

Já a estagiária de Direito Alice de Oliveira Braganholo saiu cheia de compras: comprou presente dos pais, calçados para as crianças da família e mais um para doação.

— Esse ano combinamos de última hora de passar a noite de Natal em família, então corri para comprar alguma coisinha e não deixar ninguém sem presente — brinca.