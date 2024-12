Compras de última hora para a ceia movimentam mercados na véspera de Natal em Passo Fundo

O proprietário do estabelecimento, Celso Marcolan, aponta uma expectativa de crescimento de 7% nas vendas nesse fim de ano. Entre os produtos mais procurados da véspera de Natal estão carnes , bombons e itens de padaria , como torta fria. Já o champanhe é o principal no Ano Novo.

Em busca do melhor preço da ave natalina, Lucivane Caetano da Rocha, 48 anos, também deixou as compras para a última hora, mas diz ter se surpreendido com os valores, mais em conta do que esperava.