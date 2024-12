Confira 6 dicas para que a única preocupação nas férias seja curtir muito 

Praticidade para controlar contas, investimentos e pagamentos de qualquer lugar é um dos diferenciais do Sicredi para seus associados. djile / stock.adobe.com

Verão chegando, é hora de pensar nas férias. Antes de pegar a estrada com a família e os amigos, seja por terra, água ou ar, alguns cuidados podem fazer toda a diferença. A revisão do carro, a renovação do passaporte e aquela olhada na previsão do tempo para o local de destino ajudam, mas podem não ser suficientes.

Viajar também significa estar exposto a alguns fatores externos – e até mesmo do próprio clima. Por isso, soluções como tag de passagem para evitar filas nos pedágios e seguro residencial para saber que a casa está bem protegida no período de ausência dão um suporte importante para focar no que mais importa: curtir as férias. Até mesmo o monitoramento da conta e dos investimentos é facilitado.

– O Sicredi tem um sistema sólido, tanto de internet banking quanto pelo aplicativo. É muito prático e fácil de usar. Além disso, os gerentes de conta estão sempre prontos para ajudar e, fora do horário de atendimento, os associados contam com os canais digitais 24 horas por dia, o ano todo – destaca o assessor de Desenvolvimento de Negócios da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, Alex Luçardo.

Depois de aproveitar o período de descanso, nada melhor do que voltar para casa com a garantia de que o patrimônio está protegido. Seja pela cobertura de sinistros ou pela disponibilidade de serviços como eletricista ou chaveiro, o seguro residencial é uma das comodidades oferecidas pelo Sicredi.

– O seguro traz proteção contra roubo, furto, vendaval ou granizo e também a comodidade das assistências. Isso deixa o associado tranquilo e protegido para que não tenha nenhuma surpresa ou prejuízo quando retornar – garante a assessora de Desenvolvimento de Negócios da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, Samara Tolotti.

Confira 6 dicas que podem fazer toda a diferença na hora de curtir as férias:

1) Sem filas nos pedágios

Sol escaldante e fila não combinam, ainda mais quando o objetivo é chegar logo no destino e aproveitar uns dias de folga. Por isso, a Tag de Passagem Sicredi ajuda a driblar o congestionamento nas cancelas.



Além da praticidade na hora de passar pelas praças de pedágio, o sistema de pagamento também é muito simples: o valor é debitado automaticamente da conta, sem se preocupar em pagar fatura ou inserir créditos com antecedência. Basta acoplar o chip e transitar livremente.



Para completar, o associado só paga quando utiliza. Ou seja: se não passar em nenhum pedágio, o custo é zero – e, mesmo quando utilizado, esse custo tem limite: a cobrança é de R$ 1,50 por dia, independentemente do número de pedágios acessados.



Esse custo ainda é limitado a R$ 15 por mês. Ou seja: se usar todos os dias, em quantos pedágios quiser, o máximo de taxa a ser pago no mês é R$ 15. O sistema também funciona normalmente nas praças que utilizam o sistema free flow, debitando automaticamente.

2) Pagamento seguro

Em vez de andar com dinheiro vivo, é mais prático e seguro contar com sistemas de pagamento eletrônicos. Os cartões de crédito e débito do Sicredi não só garantem essa comodidade, como dão direito a uma série de vantagens.

Disponíveis nas categorias Classic, Gold, Platinum, Black ou Infinite, dependendo da bandeira (Mastercard ou Visa), eles podem ter sistemas de pontuação e dar acesso a salas VIP em aeroportos. A segurança em compras fora do país ou online é outro diferencial – caso o associado faça uma aquisição e depois encontre o mesmo produto em outro site com valor menor, a própria bandeira faz o ressarcimento da diferença.

3) Praticidade na hora de pagar e receber

O PIX caiu rapidamente nas graças dos brasileiros. As transações feitas na hora garantem agilidade para as transações financeiras. No caso do Sicredi, ainda mais: os associados não são tarifados.



Nem mesmo as contas de pessoa jurídica têm limite de transações. As operações feitas nas maquininhas de pagamento Sicredi também não têm custo e o valor recebido vai integralmente para a conta do associado.

4) Seguro automóvel

Para que a família não corra o risco de perder o sossego durante as férias, o seguro automóvel do Sicredi cuida do resgate em caso de uma eventual pane mecânica, por exemplo. O associado tem autonomia para contratar a cobertura que lhe atender da melhor forma, inclusive com quilometragem ilimitada, se quiser.



Enquanto o carro é levado até uma oficina ou de volta para a cidade de origem, o associado e sua família dispõem de transporte ou carro reserva. Em caso de acidente, o atendimento também garante o amparo para o conserto e para a indenização, inclusive a terceiros, conforme as coberturas escolhidas na contratação do seguro.

5) Seguro residencial

Geralmente, quando a família viaja o imóvel fica desocupado. Uma das formas de garantir que tudo fique bem ao retornar é contar com um seguro residencial. A cobertura inclui proteção contra intempéries climáticas ou roubos, entre outros riscos.



Entre as comodidades oferecidas está a assistência de profissionais para reparos em geral, como eletricista ou chaveiro. Assim como no seguro automóvel, o associado pode fazer a contratação de acordo com o plano de cobertura mais adequado para o seu caso.

6) Seguro viagem

Para garantir uma experiência tranquila, dentro ou fora do Brasil, o Sicredi oferece o seguro viagem. Ele pode ser contratado para trajetos terrestres, aéreos ou marítimos, com planos que levam em consideração as especificidades de cada país ou região.



Entre os diferenciais, está o fato de o associado poder efetuar a contratação de forma 100% autônoma, pelo aplicativo. Nas demais modalidades também é possível obter informações e escolher o melhor plano, mas a equipe do Sicredi entra em contato para finalizar a contratação.



Há pacotes que contemplam viagens nacionais e destinos do mundo, como Estados Unidos ou Europa. Para quem pretende percorrer diversos países, inclusive, o pacote mundo é o mais indicado. A cobertura inclui desde ressarcimento por extravio de bagagem até despesas médico-hospitalares ou farmacêuticas, passando por cancelamento de viagem, despesas tarifárias e até mesmo jurídicas.