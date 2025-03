Passo Fundo gerou mais de 900 postos de trabalho formal em fevereiro

Pelo menos 905 vagas formais de trabalho foram geradas em Passo Fundo no mês de fevereiro, apontam dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados ( Novo Caged ) divulgados na tarde desta sexta-feira (28). Ao todo, foram 4.817 admissões e 3.912 desligamentos .

O saldo positivo representa crescimento de cerca de 160% sobre o número de empregos criados em janeiro, que terminou com 348 vagas novas . Também é maior que o índice de fevereiro do ano passado, quando foram criados 614 empregos formais na cidade.

Seguindo a predominância econômica de Passo Fundo, o setor de serviços puxou a abertura de vagas, com 2.591 admissões e 1.895 demissões (saldo de 696). O comércio , a construção civil e a indústria também terminaram o segundo mês de 2025 com saldos positivos.

No comércio, por exemplo, sobraram 146 vagas. Veja como ficou o resultado de cada setor:

No Rio Grande do Sul, foram registrados 30.693 postos de trabalho formais em fevereiro deste ano. O Estado ocupa a 5ª posição no ranking de saldo de empregos, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.