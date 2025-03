Exposol 2025 terá atrações gratuitas e show nacional com Luan Pereira; confira a programação

Jantar de apresentação teve salão lotado na noite de sexta-feira (28). Exposol / Divulgação

Soledade, no norte gaúcho, se prepara para mais uma edição de feira multissetorial organizada na cidade, a Exposol 2025, que acontecerá de 1º a 4 de maio, no Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz. A edição deste ano promete atrações culturais gratuitas e um show nacional com o cantor sertanejo Luan Pereira, além de uma programação diversificada que inclui feiras, exposições e eventos paralelos.

O lançamento oficial ocorreu na noite desta sexta-feira (28), durante um jantar no Clube Comercial de Soledade, reunindo autoridades, patrocinadores e expositores.

— Nos últimos cinco anos, conseguimos realizar apenas duas edições completas. Tivemos duas suspensões pela pandemia e, em 2024, fomos atingidos pela catástrofe climática. Ainda assim, mantivemos a feira com 95% dos expositores presentes. Agora, em 2025, estamos em uma nova retomada, com todos os espaços comercializados, estrutura reforçada e programação consolidada — destacou Orlando Sebastião Klein, gestor geral da Aprosol e coordenador da Exposol.

— Foi uma decisão de valorização e respeito àqueles que estiveram conosco mesmo nos momentos mais difíceis. Mantivemos os prestadores de serviço, os parceiros da produção cultural e conseguimos atingir o maior volume de patrocínios da história da Exposol. É o reflexo da credibilidade da nossa organização — completou Klein.

Programação cultural e shows gratuitos

A Arena Stok Center será palco de uma série de atrações gratuitas, com dois palcos para agilizar as apresentações. No dia 1º de maio, o humorista Guri de Uruguaiana se apresenta às 20h, seguido pelo Festival Soledade 150 Anos, com artistas locais.

No dia 2, o ator Cris Pereira apresenta o espetáculo “De Borracha à Bombacha”, e a noite segue com shows da banda Rock de Galpão e da dupla Jennifer & Stephany.

O grande destaque será no sábado (3), com o show do cantor Luan Pereira, marcado para as 23h. O artista, conhecido por hits como Entra na Defender e Ela Pirou na Dodge Ram, é a única atração com ingresso pago, já à venda no site Minha Entrada e em pontos físicos de cidades da região.

No domingo (4), a programação é voltada para a terceira idade, com shows gratuitos do Super Musical Monte Carlo e da Banda San Marino.

Feira multissetorial com exposições e negócios

Além da programação cultural, a Exposol 2025 reunirá 460 expositores em diversas áreas, como joias e pedras preciosas, agricultura familiar, máquinas agrícolas, pecuária e inovação sustentável. O evento também terá parque de diversões, praça de alimentação e concurso de churrasco.

— A Exposol é um exemplo de cooperação entre setores. A Aprosol conduz a organização com seriedade e planejamento, e a Prefeitura dá o suporte necessário em estrutura e apoio institucional. Assim construímos um modelo que serve de referência para todo o país — afirmou o prefeito Paulo Ricardo Cattaneo.

— É um evento que envolve a todos, do montador ao expositor, do coordenador ao visitante. E em 2025, ao celebrarmos os 150 anos de emancipação de Soledade, essa Exposol se consolida como a maior edição de todas — declarou o presidente da Câmara de Vereadores, Diego Vidaletti Silva.

Novidades desta edição

Novidades foram apresentadas durante evento no Clube Comercial de Soledade. Exposol / Divulgação

Entre as melhorias para 2025, o coordenador da Exposol anunciou a ampliação dos espaços de convivência para a agricultura familiar e ações de inclusão, como atendimento especializado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

— Atendendo a um pedido do secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, a Exposol deste ano contará com acolhimento de pessoas com TEA. Também teremos apoio da Setur e da SDR, além de reestruturações físicas no parque feitas em parceria com a Prefeitura — explicou.

Com 215 mil metros quadrados de área, o parque abrigará feiras integradas, como a Feira Internacional de Joias e Pedras Preciosas, Máquinas Agrícolas, Pecuária de Corte e Inovação Sustentável, além do tradicional Remate de Gado Geral e Museu das Pedras.

— Temos a grife de maior feira multissetorial do interior do Rio Grande do Sul e de maior feira de joias e pedras preciosas da América Latina. Em 2025, nossa missão é fazer a maior Exposol de todos os tempos. Com fé, com união e com trabalho, vamos fazer valer esse desafio — finalizou Klein.

