Saiba quem são os participantes de Passo Fundo confirmados no South Summit Brazil 2025

Em 2024, evento reuniu 23,5 mil pessoas na Capital. André Ávila / Agencia RBS

Empresas e iniciativas de Passo Fundo, no norte do Estado, ainda se organizam para participar do South Summit Brazil 2025. O evento que acontece de 9 a 11 de abril em Porto Alegre é um dos principais encontros globais entre investidores, empresas e startups de inovação.

Os principais movimentos de inovação de Passo Fundo devem estar presentes, participando ativamente das discussões. Neste ano, os palestrantes devem apresentar e debater soluções de ciência e tecnologia que podem auxiliar o enfrentamento às novas crises climáticas.

Uma das confirmadas é a presidente-executiva do Instituto Aliança Empresarial, Márcia Capellari, que estará na mesa redonda da Amchan Brasil, no dia 8 de abril. Ao lado de marcas como Gerdau, TecnoPuc e Warren, ela apresentará as empresas que fazem parte do ecossistema do Hub Aliança e suas ações voltadas ao empreendedorismo na Região Norte.

Márcia também atuará como avaliadora nas bancas das competições de startups no South Summit Brazil.

Além do Instituto, empresas que fazem parte da Comunidade Vértice e do UPF Parque também devem estar no South Summit. Uma parceria com o Sebrae organiza uma “missão empresarial” para levar representantes até Porto Alegre. A expectativa é de que 26 membros da comunidade Vértice estejam no evento, como estima a gestora de ecossitema de inovação do Sebrae na região, Niege Canabarro:

— Percebemos que, apesar do grande potencial da região, muitos negócios enfrentavam barreiras para acessar eventos como este. Queremos que todos possam vivenciar essa experiência transformadora e que voltem para casa com novas ideias, conexões valiosas e, principalmente, com o impulso necessário para fazer seus negócios decolarem.

Da esquerda para a direita, as fundadoras da Greena: Janaína Balbinot Mazutti, Bianca Gasparetto Rebelatto, Eliara Riasyk Pôrto e Luciana Londero Brandli. Greena / Divulgação

Outra iniciativa presente no evento é a Greena Soluções em Sustentabilidade, startup criada no Parque Tecnológico da Universidade de Passo Fundo (UPF). Elas participarão de rodadas de investimento e mentorias internacionais, com objetivo de fazer conexão com investidores.

— O evento proporciona um olhar aprofundado sobre sustentabilidade e tendências globais, que se alinha ao nosso planejamento estratégico. O networking qualificado também é um dos grandes diferenciais do South Summit, criando oportunidades valiosas para novas parcerias e expansão de mercado. Estamos entusiasmadas com a oportunidade — adianta a co-fundadora da Greena, Bianca Rebelatto.

O evento

A quarta edição do South Summit Brazil será realizada entre 9 e 11 de abril, no Cais Mauá em Porto Alegre. O evento reúne iniciativas públicas e privadas envolvidas no ambiente de inovação. A estimativa é de que 24 mil pessoas circularão no espaço ao longo dos três dias de evento.

Em 2024, o South Summit reuniu 23,5 mil pessoas, de 55 países. Foram mais de 800 palestrantes, 7 mil empresas e mais de 3 mil startups participantes. O evento ainda recebeu 900 investidores e fundos de investimento com mais de US$ 213 bilhões.