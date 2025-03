South Summit Brazil 2025 terá sete palcos e área de 38 mil metros quadrados; saiba como adquirir os ingressos

Montagem da estrutura externa está sendo feita concomitante à interna. Anita Trombin / Ascom Sict

Faltam menos de 20 dias para grandes nomes do ecossistema Latino-Americano e Global de tecnologia e inovação se reunirem com milhares de pessoas no Cais Mauá para a quarta edição do South Summit Brazil, que será realizada entre 9 e 11 de abril. Os palestrantes devem apresentar e debater soluções de ciência e tecnologia que podem auxiliar o enfrentamento aos novos tempos.

Ao todo, o evento ocupará uma área útil de 38 mil metros quadrados (m²), ao longo de quatro armazéns. A estrutura, que começou a ser montada na segunda-feira (17), contará com sete palcos onde serão realizados os painéis e apresentações. Na sequência, os espaços serão decorados e os últimos detalhes finalizados.

Conforme o governo do Estado, co-organizador do South Summit Brazil 2025, a climatização e a parte elétrica já estão prontas. Para garantir que, mesmo após os estragos da enchente (leia mais abaixo), tudo estará pronto até o início do evento, a montagem da estrutura externa está sendo feita concomitante à interna, dentro dos galpões.

Leia Mais South Summit Brazil: conheça as 50 startups finalistas da edição

Cinco grandes áreas pautam a temática da edição: sustentabilidade, digitalização, ecossistema, mudança social e "The Edge" (relacionado à biotecnologia, indústria 5.0 e experiência físico e digital). Inovações tecnológicas, tendências de mercado e desafios globais serão abordados dentro de cada grupo.

O Grupo RBS marcará presença na quarta edição do South Summit como Strategic Media Partner.

Acessibilidade

Dentre os preparativos da infraestrutura está a construção de rampas de acesso para todos os palcos. A medida foi adotada para garantir que cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção consigam participar de todos os espaços do South Summit. Além disso, o evento conta com intérprete de Libras em todas as palestras.

Ingressos

A estimativa é de que 24 mil pessoas circularão no espaço ao longo dos três dias de evento. Os ingressos já estão no quarto lote e é possível adquiri-los pelo site do South Summit. Lá o participante pode optar por uma das três categorias de acesso ao local.

Leia Mais South Summit Brazil: confira palestrantes confirmados e valores dos ingressos

Quem optar pela Attendee, poderá frequentar os sete palcos, o Marketplace, o Meeting Area, além de outros benefícios, pelo valor de R$ 990.

Na categoria Business, o participante tem direito ao Networking Book, a fila prioritária para os palcos, acesso à Vip Meeting Area, entre outros, por R$ 3.899.

Já na Executive há ainda mais vantagens, como convite para o Social Summit, serviço de concierge, estacionamento exclusivo com manobrista, acesso exclusivo ao Executive Lounge e outras pelo investimento de R$ 5.499.

Além disso, também é possível adquirir ingressos para grupos. A modalidade é oferecida para empresas, instituições, grupo de estudantes entre outras organizações que pretendem comparecer ao evento com um número maior de participantes. Para isso é preciso preencher um formulário — disponível aqui — e aguardar o contato do evento com uma proposta personalizada.

Reparos pós-enchente

Os armazéns do Cais Mauá sofreram diversos danos logo após a edição do South Summit de 2024, quando a enchente de maio atingiu Porto Alegre. Por isso, antes de iniciar a montagem do evento, o espaço precisou passar por reparos.

De acordo com o governo estadual, a medida foi necessária para garantir a segurança do público e a infraestrutura do local.