A enchente de maio de 2024 no Centro Histórico de Porto Alegre atingiu, oficialmente, o pico de 5m37cm no Cais Mauá nas proximidades da rodoviária. A medição oficial foi divulgada nesta terça-feira (3) pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), quase quatro meses depois de o recorde ser atingido. A cota oficial é 2cm mais elevada do que o valor inicialmente estimado pelas autoridades para a mesma área de medição.