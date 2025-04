Empresa mineira vai passar a oferecer voos entre Porto Alegre e São Paulo

Se for confirmado, essa será a primeira vez que a Total oferecerá voos comerciais a partir de Porto Alegre.

A empresa Total Linhas Aéreas solicitou posição de pista no aeroporto Salgado Filho. A companhia mineira quer oferecer voos entre Porto Alegre e São Paulo todos os dias da semana, a partir de junho.

A previsão é oferecer pouso em Porto Alegre às 15h20. As decolagens ocorreriam às 16h.

Procurada, a Anac informa que ainda não está avaliando pedidos da companhia aérea. "Não há, no momento, processo de certificação de aeronaves em curso solicitado pela empresa na Anac", diz nota da agência.

Se for confirmado, essa será a primeira vez que a Total oferecerá voos comerciais a partir de Porto Alegre. A empresa já retomou os voos cargueiros em dezembro do ano passado.

Ela era a dona do avião cargueiro que ficou abandonado no Salgado Filho por meses após a enchente. A aeronave, um modelo raro na aviação, foi vendida para uma empresa do exterior.