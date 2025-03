Como funcionará a baldeação entre trens e ônibus na Trensurb a partir deste sábado

Intervenção entre as estações Farrapos e Mathias Velho está prevista para ocorrer ao longo de seis meses. Lauro Alves / Agencia RBS

A partir deste sábado (22), passageiros que utilizam os trens da Trensurb precisarão fazer baldeação, por meio de ônibus, na estação Mathias Velho, em Canoas, em determinados horários (confira abaixo). A mudança ocorre devido ao avanço das obras de recuperação da via férrea entre as estações Mathias Velho e Farrapos, impactadas pela enchente de maio de 2024.

Até sexta-feira (21), a baldeação entre trens e ônibus acontecia apenas entre as estações Mercado e Farrapos no período noturno. Com a nova etapa das obras, a operação é ampliada para todo o trecho entre as estações Mathias Velho e Mercado.

Em qual período os ônibus circularão?

Aos sábados, das 5h às 20h, os trens seguirão operando normalmente entre as estações Novo Hamburgo e Mercado. Após esse horário, porém, os passageiros deverão descer na Mathias Velho e completar o trajeto de ônibus até Porto Alegre.

Já nos domingos e feriados, durante todo o dia, o trecho entre Mathias Velho e Mercado será feito exclusivamente por ônibus.

O serviço complementar não terá custo adicional para os passageiros.

As viagens de ônibus irão ocorrer durante os horários previstos nos intervalos das partidas de cada trem: por exemplo, a cada 15 minutos entre 20h e 21h, e 20 minutos após às 21h em dias de semana.

Sentido Mathias Velho – Mercado

Segunda a sábado : 20h às 23h45min

: 20h às 23h45min Domingos e feriados: 5h às 23h45min

Sentido Mercado – Mathias Velho

Segunda a sábado : 20h às 22h25min

: 20h às 22h25min Domingos e feriados: 4h40min às 22h25min

Os ônibus partirão das estações Mathias Velho e Mercado, atendendo também Canoas, Fátima, Niterói, Anchieta, Aeroporto, Farrapos, São Pedro e Rodoviária.

Onde embarcar?

Os pontos de embarque e desembarque estarão localizados junto às estações, ao pé das passarelas, tanto no sentido Mathias Velho - Mercado quanto no trajeto inverso. Na manhã deste sábado (22), a reportagem de Zero Hora circulou pelo trajeto em que irá ocorrer a baldeação de ônibus para os trens entre Canoas e Porto Alegre, mas não encontrou sinalização dos locais para os usuários que dependem do transporte para fazer os deslocamentos.

Uma outra mudança será para passageiros que embarcam na estação Mercado e desejam descer na estação São Pedro ou Rodoviária. Eles terão que desembarcar na Farrapos e trocar de ônibus.

Sentido Mathias Velho – Mercado

Mathias Velho: paradão da Avenida Guilherme Schell

Canoas, Fátima, Niterói: Avenida Guilherme Schell

Anchieta: Rua José Pedro Boessio

Aeroporto: Avenida dos Estados

Farrapos: Avenida Farrapos

São Pedro: Rua Voluntários da Pátria

Rodoviária: Avenida Castelo Branco

Mercado: Praça Revolução Farroupilha

Sentido Mercado – Mathias Velho

Mercado: Praça Revolução Farroupilha

Rodoviária: Avenida Castelo Branco

São Pedro: Rua Voluntários da Pátria

Farrapos: Avenida Farrapos

Aeroporto: Avenida dos Estados

Anchieta: Avenida Zaida Jarros

Niterói, Fátima, Canoas: Avenida Getúlio Vargas e Avenida Victor Barreto

Mathias Velho: paradão da Avenida Guilherme Schell

Obras devem durar seis meses