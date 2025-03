Pouca chuva e redução no nível de barragens forçam Bagé a manter racionamento de água

Barragem Sanga Rasa, a mais importante para o abastecimento, estava 4m80cm abaixo do nível nesta segunda-feira (24). Tamile Padilha / Divulgação

Bagé, na Campanha, continuará com o racionamento de água pelo menos até 28 de março. A decisão foi tomada em uma reunião do Departamento de Água e Esgotos de Bagé (Daeb) na tarde desta segunda-feira (24). A próxima avaliação ocorrerá no dia 28, para avaliar a continuação do racionamento.

O padrão adotado no início do mês, com o fornecimento interrompido por 12 horas, intercalando cada dia em um dos dois setores da cidade, continuará até uma melhora no regime de chuva no município. (confira conograma abaixo)

— Se chovesse dentro da média, teríamos uma recuperação gradual das barragens, o que nos daria segurança para retomar a normalidade. Uma precipitação de aproximadamente 100 milímetros nos deixaria em uma situação mais confortável. Mas está chovendo pouco, por isso estamos avaliando o racionamento diariamente — disse Max Geraldo Meinke, diretor-geral do Daeb.

Conforme a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Bagé, a chuva em março somou 24 milímetros até esta segunda-feira, o que representa 21% da média climatológica para o mês (113,9 milímetros).

É um registro que contraria o cenário vivido em fevereiro, quando choveu acima do esperado: 152,8 milímetros no total, quando o projetado é 129,1 milímetros.

Segundo a Climatempo, deve chover mais 47,5 milímetros em Bagé neste mês.

Na atualização desta segunda-feira, as barragens do município estão com níveis negativos: Sanga Rasa, a mais importante para o abastecimento, com -4m80cm, Piraí, com -2m90cm, e Emergencial, -0,20cm.

As três apresentaram redução desde a última reunião do Daeb, na quinta-feira (20).

— As barragens têm sofrido uma redução de cinco centímetros por dia, iniciamos o racionamento preventivo com quatro metros na Sanga Rasa. Se essa condição piorar nas barragens, podemos responder com um racionamento mais duro — pontua o diretor-geral do Daeb.

Chuva prevista para Bagé neste mês, segundo a Climatempo:

24/03: 3,2mm

25/03: 6mm

26/03: 0mm

27/03: 16,5mm

28/03: 2,2mm

29/03: 0mm

30/03: 0,2mm

31/03: 19,4mm

No dia 3 de março, a prefeitura já havia restringido o uso da água por meio de decreto. A medida segue em vigor e proíbe a lavagem de veículos, pátios e calçadas, a irrigação de gramados e jardins e o abastecimento de piscinas com água tratada.

Quem descumprir as normas poderá ser punido com advertência, multa de até quatro vezes o valor da fatura mensal e até interrupção temporária do fornecimento, caso persista na infração.

Segundo o poder público, o racionamento tem gerado economia diária entre 12% e 15%. A prefeitura também disponibilizou os telefones (53) 3240-7800 e 115 para denúncias sobre o desperdício de água.

Confira as divisões de bairros e dias de racionamento

Dias 25 e 27 de março - bairros do Setor 1 são afetados:

Centro, Madezatti, São Martins, Vila Brum, Arvorezinha, Vila Damé, Camilo Gomes, Parque Silveira Martins, Hidráulica, Popular, Narciso Suñe, Tarumã, Tupã, Stand, Vila Militar, Vila Brasil, Alcides Almeida, Mingote Paiva, Santa Cecília, Menino Deus, Floresta, Santa Carmem, Ibajé, Vila Gaúcha, Mascarenhas, Cohab, São Jorge e arredores.

Dias 24, 26 e 28 de março - bairros do Setor 2 são afetados: