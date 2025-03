Jayme Sirotsky recebe Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa

Homenagem foi feita nesta quinta-feira (27), em Porto Alegre. Jefferson Bernardes / Agencia Preview / Divulgação

Em uma cerimônia marcada pela emoção e por consistentes discursos em defesa do jornalismo e da livre expressão do pensamento, o presidente emérito do Grupo RBS, Jayme Sirotsky, foi homenageado, na noite desta quinta-feira (27), com o Prêmio Associação Nacional de Jornais (ANJ) de Liberdade de Imprensa.

Com mais de seis décadas dedicadas à comunicação, Jayme recebeu o troféu como um reconhecimento a sua atuação como empresário em nível regional, nacional e global. A cerimônia, realizada em sua residência, em Porto Alegre, foi acompanhada por representantes dos mais importantes veículos de comunicação brasileiros, e por jornalistas, amigos e familiares.

Em seu discurso, o presidente da ANJ, Marcelo Rech, salientou que a escolha do laureado, a cada ano, costuma ser precedida por intensos debates na diretoria da entidade.

— Dessa vez, houve rara unanimidade — destacou. — Porque, sem dúvida, estamos diante de um campeão brasileiro e mundial da liberdade de imprensa.

A ANJ representa os principais jornais brasileiros. Em anos anteriores, o prêmio, um reconhecimento pela dedicação em torno da causa da liberdade de imprensa e expressão, foi concedido aos ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto e Celso de Mello, e a instituições como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Associação Mundial de Jornais (WAN-IFRA), a Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) e o diário argentino Clarín.

Durante a cerimônia, um vídeo intitulado "Embaixador da liberdade" ilustrou alguns dos principais momentos da jornada de Jayme na RBS e de seu trabalho em defesa da liberdade de imprensa em entidades nacionais e internacionais. Foram destacados seu pioneirismo na indústria da educação e sua engenhosidade diplomática diante de missões, por vezes, em países autoritários, levando a causa do jornalismo como instrumento da democracia.

Após receber o troféu das mãos do ex-presidente da ANJ e presidente do Conselho de Administração de O Estado de S. Paulo, Francisco Mesquita Neto, Jayme, emocionado, lembrou de suas viagens como presidente da WAN por todos continentes carregando a bandeira da liberdade de imprensa, e fez um alerta diante dos atuais riscos ao livre pensar.

— Enfrentamos, ao longo dos anos, ameaças bem conhecidas e infelizmente continuadas: governos autoritários, censura, cortes de verbas públicas, riscos para a democracia, constrangimentos a profissionais do jornalismo, fundamentalismos, negacionismos e intransigências — pontuou.

O empresário também destacou sua defesa histórica da autorregulação dos veículos de comunicação. Entretanto, na era digital, em que discursos de ódio são propagados pelas mídias sociais, defendeu uma reflexão:

— Mesmo em regimes democraticamente consolidados, estamos diante de um desafio novo e inesperado, que nos obriga a rever o termo liberdade de expressão. A lógica do funcionamento da internet e das redes sociais é captura da atenção dos usuários por meio de conteúdos que refletem, muitas vezes, teorias conspiratórias, discursos de ódio e xenofobia. Pregar a desinformação é liberdade de expressão? É uma interrogação que temos de pensar muito para responder com tranquilidade.

O empresário também falou sobre os desafios da inteligência artificial (IA) generativa e de sua atuação na área da educação, por meio do Instituto Jama, para letramento digital e educação midiática, para que jovens aprendam a usar a tecnologia e saibam se proteger de armadilhas do mundo digital.

— O que faço pela educação é uma gota no oceano, mas, sem ela, o oceano ficaria menor. Em qualquer fase da vida é importante ter projetos — disse Jayme, de 90 anos, aplaudido de pé.

A cerimônia foi encerrada com uma apresentação do violonista Yamandú Costa.

A dedicação de Jayme à comunicação teve início em 1962, quando se uniu ao irmão, Maurício Sirotsky Sobrinho, na gestão da Rádio Gaúcha — embrião da RBS, que hoje congrega rádio, jornal, TV e internet. Além de se consolidar como um dos empresários mais importantes e inovadores do país, Jayme firmou-se como defensor de causas sociais, como a educação, a cultura e a liberdade de expressão. Foi presidente da própria ANJ em duas ocasiões, cargo também exercido por Maurício Sirotsky Sobrinho e Nelson Sirotsky.

Jayme foi o primeiro latino-americano a assumir a presidência da WAN-IFRA e atuou como vice-presidente e membro do conselho da SIP. Durante sua atuação na SIP, participou da elaboração da mais importante carta em defesa de uma imprensa livre, a chamada Declaração de Chapultepec, lançada no México em 1994. O documento destaca a imprensa livre como "condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam a sua liberdade".

Reunião da ANJ

Representantes de alguns dos principais grupos de comunicação do país se reuniram na RBS. Marcos Nagelstein / Agência Preview

Também nesta quinta-feira (27), a RBS sediou uma reunião ordinária da ANJ, unindo representantes de alguns dos principais grupos de comunicação do país para debater temas relacionados ao jornalismo e à defesa da liberdade de imprensa e expressão. Os convidados foram recebidos pelo presidente do Conselho de Gestão e publisher da RBS, Nelson Sirotsky. Antes, guiados pela diretora-executiva de Jornalismo e Esporte, Marta Gleich, eles visitaram a Redação Integrada de Zero Hora, Diário Gaúcho, GZH e Rádio Gaúcha e os estúdios. Também assistiram a uma apresentação sobre a RBS, conduzida pelo CEO da empresa, Claudio Toigo.