Com a experiência de quem testemunhou sucessivas mudanças tecnológicas na indústria da comunicação, o empresário Jayme Sirotsky, 89 anos, presidente emérito do Grupo RBS, se diz um otimista em relação à inteligência artificial. Nesta entrevista, ele reflete sobre o futuro do jornalismo, as redes sociais, a democracia e a liberdade de imprensa e expressão. Além disso, dá sua visão a respeito do desafio da reconstrução do RS após a enchente.