"Ela era uma parceira de verdade, sempre pronta, sempre presente", diz amiga de médica veterinária que morreu em acidente em Ipê

Conforme a corporação, um grupo de veículos do mesmo modelo estava fazendo uma trilha no local, quando ocorreu o tombamento do Jeep. A morte da jovem causou comoção nas redes sociais. A amiga Luiza Santi conta que conheceu Marina em 2016 e, mesmo morando em cidades diferentes, a amizade das duas se construiu em eventos aos fins de semana e nos encontros na Universidade de Caxias do Sul (UCS), onde ambas estudavam.