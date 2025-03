Frei Gilson: quem é o líder religioso que reúne milhões de fiéis em lives de oração

Frei Gilson acumula mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e tem um dos canais católicos mais assistidos no YouTube, com 6,5 milhões de seguidores.

Com transmissões diárias de oração durante a Quaresma , frei Gilson tem se consolidado como um dos principais líderes religiosos conservadores do Brasil. Suas lives, realizadas a partir das 4h, reúnem milhões de fiéis e têm impulsionado sua popularidade nas redes sociais.

