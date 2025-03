Morre, aos 95 anos, o engenheiro civil Mario Saturnino Dagord

O engenheiro civil Mario Saturnino Dagord faleceu no dia 5 de março, aos 95 anos. Ele deixou a esposa, com quem viveu 68 anos de casamento , e teve quatro filhos e quatro netos.

Vida

Natural de Porto Alegre, nasceu em 1929. Foi aluno do Colégio Anchieta e, posteriormente, formou-se em Engenharia Civil, Mecânica e Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 1953.