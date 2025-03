Presidente emérito da RBS, Jayme Sirotsky receberá prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa por atuação global

Jayme na redação integrada de Zero Hora e Rádio Gaúcha. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com mais de seis décadas dedicadas à comunicação, o que inclui cargos de liderança em entidades do setor dentro e fora do Brasil, o presidente emérito do Grupo RBS, Jayme Sirotsky, será homenageado com um prêmio concedido pelo Comitê de Liberdade de Expressão da Associação Nacional de Jornais (ANJ) por sua trajetória em defesa da liberdade de imprensa.

Por decisão unânime da diretoria da ANJ, que representa os principais jornais brasileiros, o troféu será entregue como reconhecimento à atuação do empresário em nível regional, nacional e mundial no dia 27 de março.

Jayme foi o primeiro latino-americano a assumir a presidência da Associação Mundial de Jornais (WAN-IFRA) e atuou como vice-presidente e membro do conselho da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), entre outras atribuições relevantes.

O prêmio realça anualmente a contribuição de pessoas ou instituições em favor da livre manifestação do pensamento e do jornalismo.

Em anos anteriores, já foram destacados nomes como o do então decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso De Melo, em 2019, e iniciativas institucionais como o programa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em benefício do trabalho e da segurança de jornalistas, em 2023.

As razões para a escolha abrangem décadas de trabalho do empresário de 90 anos. A dedicação ao universo da comunicação teve início em 1962, quando se uniu ao irmão, Maurício Sirotsky Sobrinho, na gestão da Rádio Gaúcha — embrião da RBS, que hoje congrega rádio, jornal, TV e internet.

Além de construir uma sólida reputação como empresário inovador, firmou-se como defensor de causas sociais a exemplo da educação, da cultura e da liberdade de expressão. Durante sua atuação na SIP, participou da elaboração da chamada Declaração de Chapultepec, lançada no México em 1994 para sacramentar a imprensa livre como "condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam a sua liberdade". Foi ainda presidente da ANJ, além de ter participado de outras entidades nacionais e regionais.

— O prêmio com que a ANJ está me homenageando é muito caro para mim. Ao longo de muitos anos, tenho defendido a liberdade de imprensa e de expressão. Na ANJ, que tive a honra de presidir por duas vezes, e em muitos outros fóruns no Brasil e no Exterior. Na vice-presidência da SIP, participei da redação da Carta de Chapultepec, desde então, guia importante para o bom exercício do jornalismo. Na presidência da WAN, foram muitas missões pelos cinco continentes na defesa destas ideias — sustenta Jayme.

O empresário observa que o avanço tecnológico segue trazendo desafios:

— As mudanças velozes no processo de informação, mais recentemente com o uso da inteligência artificial generativa, renovam a importância que as sociedades e os profissionais da comunicação devem dar ao bom jornalismo. E colocam em discussão a necessidade de uma regulação para estas novas mídias. De difícil elaboração, mas, no meu entendimento, necessária. Sou muito grato ao receber este reconhecimento através da mais significativa entidade do jornalismo brasileiro, a ANJ.

Leia Mais Prêmio RBS celebra 60 anos de atividade de Jayme Sirotsky

Publisher e presidente do Conselho de Gestão da RBS, Nelson Sirotsky acredita que o prêmio respalda a trajetória de Jayme:

— Temos muito orgulho do Jayme por seu protagonismo na história da RBS por mais de 60 anos e também por sua relevante contribuição aos mais importantes fóruns nacionais e internacionais na defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e da democracia. Este prêmio da ANJ, outorgando ao Jayme o mais importante reconhecimento neste campo de defesa de liberdades fundamentais, representa uma honra para todos nós que testemunhamos a trajetória deste empresário e profissional incansável, que cruzou fronteiras com a missão de mobilizar esforços por uma sociedade melhor a partir do jornalismo e da comunicação.

Presidente-executivo da ANJ, Marcelo Rech reforça as razões que levaram à escolha do empresário para receber a premiação.

— A entrega desse prêmio a Jayme Sirotsky tem um sentido especial. Ele foi concedido por unanimidade por sua extraordinária trajetória em defesa da liberdade de imprensa dentro e fora do Brasil. Fez história ao levar para a Associação Mundial de Jornais os princípios e valores em defesa de uma imprensa livre que sempre defendeu nas suas atividades de comunicação no Brasil. É uma honra e uma alegria pessoal homenagearmos esse grande brasileiro — conclui Rech.