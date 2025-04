Ações em Farroupilha e Bento Gonçalves marcam o mês de conscientização sobre o autismo

O Dia Mundial de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista é celebrado no dia 2 de abril, data estabelecida em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU). Com isso, o mês de abril traz consigo um olhar voltado à conscientização sobre o tema. Para marcá-lo, uma série de atividades alusivas ao Abril Azul serão realizadas na Serra.

Em Farroupilha, entre esta terça (1°) e sexta, durante a primeira semana de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, ocorrerão ações promovidas pela Secretaria de Saúde e Associação Farroupilhense Pró Saúde, em parceria com a Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha (Amafa).

Com o tema Autismo: um jeito diferente de sentir, o objetivo, segundo a prefeitura, será difundir informações sobre o autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas com o transtorno, além de incentivar a participação da comunidade na discussão sobre o autismo.

No sábado (5), ocorre a Caminhada Azul, com saída da Praça da Matriz e chegada no Parque dos Pinheiros, em um momento de integração entre as famílias e a comunidade de Farroupilha, promovendo a conscientização sobre o autismo.

Já em Bento Gonçalves, a programação busca reforçar assuntos e aspectos da funcionalidade do autismo. Assim, segundo a prefeitura, as palestras e formações têm um caráter que visa à metodologia de como melhor atender esse público dentro da esfera da saúde e educação.

As formações contarão com profissionais das áreas de fisioterapia, neuropediatria, pedagogia e farmácia e terão como público-alvo professores de anos iniciais e finais, ensino médio, monitores, auxiliares de educação, além de profissionais da área da saúde.

Confira a programação completa

Farroupilha

Dia 1º/04

Solenidade de abertura da 1ª Semana de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, no Salão Nobre da Prefeitura de Farroupilha, das 8h45min às 9h30min. Já das 9h45min às 10h45min, ocorre a palestra A Intervenção da Fisioterapia no Paciente TEA, com Liliane dos Santos e Suane Lorandi.

Dia 2/4

Ação dos Balões, na Amafa (Rua Alfonso Menegotto, 919, bairro Vicentina).

Dia 3/4

Serão três palestras no Salão Nobre da Prefeitura de Farroupilha: A Intervenção da Terapia Ocupacional no Paciente com Transtorno do Espectro Autista, com Karine Poltronieri e Bárbara Visona ,das 8h às 9h; A Fonoaudiologia no Acompanhamento do Paciente Autista, com Flávia Veronese, e, O fechamento do diagnóstico de autismo, com Dra. Juliana Dall’ Onder, das 9h15min às 10h15min.

Dia 4/4

Serão duas palestras no Salão Nobre da Prefeitura: A Intervenção da Psicologia no Paciente TEA, com Juliana Cunha, das 13h30min às 14h30min, e A Psicologia na abordagem familiar de pacientes com TEA – A importância de cuidar de quem cuida, com Camila Cecconelo, das 14h45min às 15h45min.

Dia 5/4

Caminhada Azul - Conscientização sobre o Autismo, das 8h30min às 9h30min, com saída da Praça Igreja Matriz e chegada no Parque dos Pinheiros. Das 9h30min às 11h30min ocorre distribuição de folders e troca de informações com a população.

Bento Gonçalves

Dia 31/03

Palestra Desafios encontrados pelos profissionais da assistência, às 13h, na Sala Pública de Cinema da Fundação Casa das Artes (Rua Herny Hugo Dreher, 127, bairro Planalto).

Dia 1º/4

Formação Crises: manejo e formas de evitar, às 18h30min, na Fundação Casa das Artes.

Dia 2/4

Formação Crises: manejo e formas de evitar, com a farmacêutica Cláudia Zirbes, às 18h30min, na Fundação Casa das Artes.

Dia 3/4

Cuidando do cuidador: oficinas de beleza, massagem, psicóloga, às 14h, na Sala dos Espelhos da Fundação Casa das Artes.

Dia 4/4

Capacitação para dentistas da Rede Municipal de Saúde sobre TEA, com horário e local a definir.

Dia 5/4

Formação Crises: manejo e formas de evitar, às 8h, no CTG Laço Velho (Rua Quinze de Novembro, 125, bairro Planalto).

Dia 8/4

Uma tarde de aventuras, às 14h30min, no Parque Gasper.

Dia 26/4