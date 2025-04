IPVA 2025: prazo para pagamento com desconto  de até 20,8% termina nesta segunda-feira

Pagamento do IPVA começou em 11 de dezembro, com descontos pela antecipação a cada mês.

Termina nesta segunda-feira (31) o prazo para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores ( IPVA ) antecipado, com desconto de até 20,8% para pessoas físicas. O pagamento começou em 11 de dezembro de 2024 e aqueles que quitaram a taxa até 30 de dezembro tiveram um desconto de até 28,13%.

O IPVA pode ser pago por meio dos bancos conveniados (Banrisul, Bradesco, Sicredi, Banco do Brasil, Sicoob e Caixa Econômica Federal) ou por meio de Pix.

Os valores estão disponíveis para consulta no site e no aplicativo do IPVA, que pode ser baixado gratuitamente na App Store e na Google Play.