Morre o empresário Cláudio Donadio Fróes, aos 66 anos

Cláudio teve trajetória marcada pelo empreendedorismo e inovação no setor automotivo.

Ele deixa a esposa, Viviane Villas Boas Maglia, com quem era casado desde 1988, e os dois filhos, Frederico e Franco.

— Foi um exemplo de trabalho duro, dedicação e honestidade. Ele era um homem generoso, solidário com a família, os amigos e o próximo. Valorizava suas raízes e sempre enxergava o lado bom da vida — diz o filho Frederico sobre o pai, Cláudio.

A missa de sétimo dia será nesta quinta-feira (3), às 18h30, no Santuário Santo Antônio, na Capital.

Trajetória

Nascido em 22 de março de 1959, construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pela inovação no setor automotivo.

Formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em 1982, expandiu seus negócios e, em 1988, fundou a Fox Veículos. Com o tempo, a empresa se destacou pela qualidade dos seminovos e pelo atendimento profissionalizado.