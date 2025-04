Pelo grupo do Inter, Atlético Nacional goleia o Nacional-URU no primeiro jogo da Libertadores

Em confronto dos "Nacionais", equipe colombiana foi superior do início ao fim.

Adversários do Inter na Libertadores , Atlético Nacional-COL e Nacional-URU se enfrentaram pela primeira rodada da competição, no final da noite desta quarta-feira (2) e início da quinta (3), em Medellín. Os donos da casa venceram por 3 a 0.

Apesar de um início equilibrado, o Atlético Nacional foi mais efetivo nas ações ofensivas e criou mais chances de gol durante os 90 minutos. O primeiro gol saiu no final da primeira etapa. Aos 46 minutos, Hinestroza chutou de fora da área no canto direito do goleiro e marcou um golaço.